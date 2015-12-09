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ضبط 1534 مخالفة مرورية و55 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

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ضبط 1534 مخالفة مرورية و55 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة ضبط 1534 مخالفة مرورية و55 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 55 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1534 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وتم ضبط قائد السيارة رقم ب د هـ 1385 ومقيم ميت غمر دقهلية لحيازته على السيارة عدد ( 475ر1 ) طن سمنة صناعى مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 8441/2015 جنح مركز الرحمانية .

كما تم ضبط صاحب محل لبيع العطور بالجملة كائن بمدينة دمنهور لحيازته وعرضه للبيع ( 215 ) كيلو زيت عطور مجهول المصدر وتحرر المحضر 17683/2015 جنح قسم دمنهور .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة و اللواء هانى خير ، مدير المرور ، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.
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