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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود صباح الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك وبحماية من قوات الاحتلال.
>وقالت إحدى المرابطات هناك وتدعى أم فهد،فى تصريح، إن عملية الاقتحام تأتى وسط دعوات "منظمات الهيكل" أنصارها لاستباحته خلال فترة عيد الأنوار التى من المفترض أن تنتهى غدا الخميس.

وأوضحت أنه منذ قليل قامت مجموعة من المستوطنين وبحماية عناصر من شرطة الاحتلال بجولة استفزازية داخل الأقصى، موضحة أن قوات الاحتلال نصبت حواجز ومتاريس حديدة بالقرب من بوابات الأقصى الرئيسية للتدقيق على المصلين.

وتأتى تلك الاقتحامات بعد دعوات من قبل منظمات يهودية لشن حملات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى وفعاليات تهويدية فى مدينة القدس المحتلة على مدار أيام الأسبوع المقبل.
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