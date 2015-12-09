تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة بعد تناولهم مكرونة بدمنهور

أصيب فجر اليوم 6 أشخاص من أسرة واحدة وجميعهم يقيمون بمنطقة أبو الريش بدمنهور بإشتباه تسمم غذائى وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول كل من" مصطفى محمود أمين البرس " موظف ، " كريمة حسن جمعة " موظفه ، " سهيله مصطفى محمود أمين " طالبة ، " سيف مصطفى محمود أمين " طالب ، " محمد مصطفى محمود أمين " ، " سلمى مصطفى محمود أمين " وجميعهم عائلة واحدة ويقيمون أبوالريش دائرة القسم مصابين بإشتباه تسمم غذائى وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج.

بسؤال الأولل قرر بأنه عقب تناولهم لوجبة العشاء المعدة بالمنزل ( مكرونه – لسان العصفور ) شعروا بآلام بالبطن وتم نقلهم للمستشفى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 9596/2015 إدارى القسم لسنة 2015 .