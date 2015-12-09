أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة بعد تناولهم مكرونة بدمنهور

Google+ Print
تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة بعد تناولهم مكرونة بدمنهور تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة بعد تناولهم مكرونة بدمنهور
أصيب فجر اليوم 6 أشخاص من أسرة واحدة وجميعهم يقيمون بمنطقة أبو الريش بدمنهور بإشتباه تسمم غذائى وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول كل من" مصطفى محمود أمين البرس " موظف ، " كريمة حسن جمعة " موظفه ، " سهيله مصطفى محمود أمين " طالبة ، " سيف مصطفى محمود أمين " طالب ، " محمد مصطفى محمود أمين " ، " سلمى مصطفى محمود أمين " وجميعهم عائلة واحدة ويقيمون أبوالريش دائرة القسم مصابين بإشتباه تسمم غذائى وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج.

بسؤال الأولل قرر بأنه عقب تناولهم لوجبة العشاء المعدة بالمنزل ( مكرونه – لسان العصفور ) شعروا بآلام بالبطن وتم نقلهم للمستشفى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 9596/2015 إدارى القسم لسنة 2015 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365