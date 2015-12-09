مصادر: ضخ المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجارى

كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ خط المياه المغذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجارى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم توفير مصدر مياه لتغذية الأعمال الإنشائية التى ستبدأ فى مشروع العاصمة الإدارية بنهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الأعمال فى الخط تجرى على قدم وساق، وعلى مدار الساعة للانتهاء من خطى المياه والصرف فى الموعد المحدد.

وأوضحت المصادر، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع بصفة مستمرة عملية تنفيذ خط المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن الخط يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن أكثر من رافع، نظرا لارتفاع موقع مشروع العاصمة الإدارية عن مصدر المياه.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى تنفيذ شبكة الطرق للعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر البدء فى تنفيذ المنشآت والمبانى السكنية اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح أن الوزارة ستعرض على البرلمان المقبل برنامجا كاملا عن المشروعات بما فيهم العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، بقيمة 30 مليار جنيه، وتتضمن تنفيذ محطات جديدة لمياه الشرب، بقيمة 8,5 مليار جنيه، والباقى بقيمة 21,5 مليار جنيه، للصرف الصحى، والتى سترفع نسبة تغطية القرى المصرية بهذه الخدمة من 15 إلى 50 %.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة - السويس، والبالغ مساحتها 190445 فدانا واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ التجمع العمرانى الجديد بشرق مدينة القاهرة الجديدة، مما يسهم فى تخفيف التكدس السكانى فى القاهرة واستيعاب الزيادات السكانية المطردة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 6.5 مليون نسمة، لافتا إلى أن تخطيط العاصمة الجديدة يتم على أعلى مستوى تعليمى وسكنى وطبى، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف و500 فدان بإجمالى 15 ألف وحدة سكنية.

>