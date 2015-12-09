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أوقاف كفر الشيخ: مصادرة 375 كتاباً تدعو للعنف والتطرف من المساجد

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أوقاف كفر الشيخ: مصادرة 375 كتاباً تدعو للعنف والتطرف من المساجد أوقاف كفر الشيخ: مصادرة 375 كتاباً تدعو للعنف والتطرف من المساجد
قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 375 كتاباً تدعو للعنف والتطرف لعدد من المؤلفين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية بمساجد المحافظة، من بينهم يوسف القرضاوى ومحمد سليم العوا وغيرهما.

وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع"، أن جميع المساجد بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ تحت سيطرة وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن أى مسجد خاص يتم الانتهاء من بنائه يتم ضمه إلى وزارة الأوقاف دعوياً.

وأكد الفقى، أن المساجد التابعة للجماعة الإرهابية أو الدعوة السلفية تم ضمها دعوياً إلى الأوقاف، لافتا إلى أنه تمت مراجعة جميع الكتب بالمساجد الخاصة التى تم ضمها للأوقاف وتم استبعاد ما يدعو للتطرف أو العنف.

وقال الفقى، إن هناك التزاما بالخطبة الموحدة على مستوى الجمهورية من قبل خطباء المساجد والالتزام بالدروس اليومية التى تلقى بها بما يدل على وسطية الدين الإسلامى وسماحته.

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