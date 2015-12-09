باحثون كوريون يطورون عقارا ضد التكلسات المسببة للزهايمر

قال علماء من كوريا الجنوبية، إنهم اكتشفوا بروتينا يمكن على الأرجح أن يساعد فى إزالة التكلسات البروتينية التى تؤدى لإصابة المخ بالزهايمر. وتشوش هذه التكلسات على عملية نقل الإشارات العصبية بين خلايا المخ مما يفقد هذه الخلايا وظيفتها ويجعلها تضمر.

ومن خلال دراستهم التى نشرت أمس الثلاثاء فى دورية "نيتشر كومونيكيشنس" العلمية، نجح الباحثون الكوريون تحت إشراف يونج سو كيم من معهد كوريا للعلوم والتقنية فى تحسين قدرة الذاكرة لدى فئران مريضة بالزهايمر، باستخدام البروتين المعروف باسم "إى بى بى إس".

وتتراكم بقايا بروتينية داخل المخ فى المرحلة المبكرة للإصابة بهذا المرض. غير أن البروتين الذى اكتشفه العلماء الكوريون يستطيع إزالة التكلسات الموجودة بالفعل حسبما أوضح الباحثون الذين أوضحوا أنهم جربوا هذا البروتين أولا فى أنابيب الاختبار، وتبين أن البروتين نجح فى إذابة جميع التكلسات.

ثم جرب الباحثون البروتين على فئران مصابة، أى تعانى من هذه التكلسات فى المخ تشبه تلك التى يعانى منها مرضى الزهايمر. وتبين أن البروتين يمنع نشأة تكلسات جديدة ويزيل الموجودة بالفعل، وهو ما أدى فى النهاية إلى تحسن قدرة المخ لدى الفئران المصابة.