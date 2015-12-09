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مش لازم تتخن فى الشتا.. أكلات تمنحك الدفء وتجنبك زيادة الوزن

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مش لازم تتخن فى الشتا.. أكلات تمنحك الدفء وتجنبك زيادة الوزن مش لازم تتخن فى الشتا.. أكلات تمنحك الدفء وتجنبك زيادة الوزن
فى فصل الشتاء ومع برودة الجو يلجأ الكثيرون لتناول المزيد من الطعام، وبكميات كبيرة ومكونات دسمة، فى محاولة للحصول على الدفء. كما أن معدل حرق والسعرات الحرارية بالجسم يرتفع بشكل خاص فى فصل الشتاء، كمحاولة لتنظيم ومعادلة حرارة الجسم، وهو ما يؤدى لزيادة الشهية وتناول المزيد من الطعام وبالتالى زيادة الوزن.

ويؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن هناك بعض أنواع الطعام التى يمكن تناولها فى فصل الشتاء، للحصول على الدفء المقاوم لبرودة الجو، دون القلق من زيادة الوزن ومن أهمها:

-البليلة:
> وهى حبات القمح المسلوق والذى يمكن إضافة نصف كوب من اللبن منزوع الدسم إليه، وتناوله كوجبة إفطار، يؤكد خالد أن البليلة من أهم أنواع طعام الشتاء المانحة للدفء والطاقة، والتى تتميز أيضا بانخفاض سعراتها الحرارية ومنحها شعورا بالشبع يستمر لساعات مما يعمل على خسارة الوزن الزائد.

-شوربة العدس :
>العدس قليل السعرات الحرارية وغنى بالألياف والبروتين، و يمكن إعداده بطرق صحية تقلل من سعراته الحرارية، من خلال إضافة قدر كبير من الخضراوات الطازجة إليه أثناء مرحلة الإعداد، وتناوله دون إضافة المكونات الدسمة، كالزبد والشعرية.

-حمص الشام:
>من أشهر مشروبات الشتاء الدافئة ويتميز حمص الشام باحتوائه على قدر منخفض من السعرات الحرارية مقابل قدرته على منح الجسم الطاقة اللازمة فى فصل الشتاء.
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مصر 365

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