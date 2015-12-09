أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله فى البحيرة

Google+ Print
القبض على عاطل لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله فى البحيرة القبض على عاطل لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله فى البحيرة

>تمكنت مباحث شرطة الدلنجات بالبحيرة، من إلقاء القبض على عاطل ومقيم قرية أبوصماده دائرة المركز، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفه بمنزله.

تلقى صباح اليوم، مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغا من المواطن " ع . م .أ "المقيم قرية أبوصماده دائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور لمنزله.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تمكن رجال المباحث من ضبط " إ. أ . إ " عاطل ومقيم بذات الناحية، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفه بمنزله، وتم العثور على حفرة دائرية الشكل قطرها 1 × 1 متر تقريباً بعمق 6 متر، وضبط بحوزته أدوات الحفر موتور رفع مياه ، ماسورة ، بعض الحبال .

بمواجهته أنكر مانسب إليه، وأضاف بأنه أجر المنزل لشخص يدعى " م. إ . ح " لمدة 6 أشهر، تم التحفظ على مكان الحفر، وأخطرت هيئة آثار البحيرة لإتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 10809/2015 إدارى المركز لسنة 2015 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365