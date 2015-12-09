القبض على عاطل لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله فى البحيرة

>تمكنت مباحث شرطة الدلنجات بالبحيرة، من إلقاء القبض على عاطل ومقيم قرية أبوصماده دائرة المركز، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفه بمنزله.

تلقى صباح اليوم، مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغا من المواطن " ع . م .أ "المقيم قرية أبوصماده دائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور لمنزله.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تمكن رجال المباحث من ضبط " إ. أ . إ " عاطل ومقيم بذات الناحية، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفه بمنزله، وتم العثور على حفرة دائرية الشكل قطرها 1 × 1 متر تقريباً بعمق 6 متر، وضبط بحوزته أدوات الحفر موتور رفع مياه ، ماسورة ، بعض الحبال .

بمواجهته أنكر مانسب إليه، وأضاف بأنه أجر المنزل لشخص يدعى " م. إ . ح " لمدة 6 أشهر، تم التحفظ على مكان الحفر، وأخطرت هيئة آثار البحيرة لإتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 10809/2015 إدارى المركز لسنة 2015 .