الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الأربعاء، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويتكون الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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