أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 11

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 11 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 11
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الأربعاء، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويتكون الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة


>الصغرى 11 العظمى 20

الإسكندرية


>الصغرى 11 العظمى 20

مطروح


>الصغرى 12 العظمى 20

بورسعيد


>الصغرى 16 العظمى 21

دمياط


>الصغرى 14 العظمى 20

بلطيم


>الصغرى 14 العظمى 20

الإسماعيلية


>الصغرى 10 العظمى 20

السويس


>الصغرى 10 العظمى 21

العريش


>الصغرى 06 العظمى 21

نخل


>الصغرى 1- العظمى 17

طابا


>الصغرى 3 العظمى 19

الطور


>الصغرى 11 العظمى 22

مرسى علم


>الصغرى 15 العظمى 23

الغردقة


>الصغرى 15 العظمى 24

شرم الشيخ


>الصغرى 16 العظمى 22

رفح


>الصغرى 06 العظمى 20

كاترين


>الصغرى 3 العظمى 15

سيوة


>الصغرى 6 العظمى 20

المنيا


>الصغرى 9 العظمى 21

الفيوم


>الصغرى 09 العظمى 20

رأس سدر


>الصغرى 11 العظمى 21

أبو سمبل


>الصغرى 12 العظمى 24

وسط الدلتا


>الصغرى 10 العظمى 20

أسيوط


>الصغرى 2 العظمى 21

سوهاج


>الصغرى 06 العظمى 21

الأقصر


>الصغرى 7 العظمى 23

أسوان


>الصغرى 10 العظمى 23

شلاتين


>الصغرى 17 العظمى 26

حلايب


>الصغرى 19 العظمى 24

الوادى الجديد


>الصغرى 9 العظمى 22

قنا


>الصغرى 10 العظمى 23
>

نويبع


>الصغرى 15 العظمى 23

السلوم


>الصغرى 09 العظمى 19.

موضعات متعلقة:


>- الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة مؤشر على شتاء قارس البرودة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر