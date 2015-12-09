الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الأربعاء، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويتكون الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الصغرى 11 العظمى 20
>الصغرى 11 العظمى 20
>الصغرى 12 العظمى 20
>الصغرى 16 العظمى 21
>الصغرى 14 العظمى 20
>الصغرى 14 العظمى 20
>الصغرى 10 العظمى 20
>الصغرى 10 العظمى 21
>الصغرى 06 العظمى 21
>الصغرى 1- العظمى 17
>الصغرى 3 العظمى 19
>الصغرى 11 العظمى 22
>الصغرى 15 العظمى 23
>الصغرى 15 العظمى 24
>الصغرى 16 العظمى 22
>الصغرى 06 العظمى 20
>الصغرى 3 العظمى 15
>الصغرى 6 العظمى 20
>الصغرى 9 العظمى 21
>الصغرى 09 العظمى 20
>الصغرى 11 العظمى 21
>الصغرى 12 العظمى 24
>الصغرى 10 العظمى 20
>الصغرى 2 العظمى 21
>الصغرى 06 العظمى 21
>الصغرى 7 العظمى 23
>الصغرى 10 العظمى 23
>الصغرى 17 العظمى 26
>الصغرى 19 العظمى 24
>الصغرى 9 العظمى 22
>الصغرى 10 العظمى 23
>
>الصغرى 15 العظمى 23
>الصغرى 09 العظمى 19.
>- الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة مؤشر على شتاء قارس البرودة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة
>الصغرى 11 العظمى 20
الإسكندرية
>الصغرى 11 العظمى 20
مطروح
>الصغرى 12 العظمى 20
بورسعيد
>الصغرى 16 العظمى 21
دمياط
>الصغرى 14 العظمى 20
بلطيم
>الصغرى 14 العظمى 20
الإسماعيلية
>الصغرى 10 العظمى 20
السويس
>الصغرى 10 العظمى 21
العريش
>الصغرى 06 العظمى 21
نخل
>الصغرى 1- العظمى 17
طابا
>الصغرى 3 العظمى 19
الطور
>الصغرى 11 العظمى 22
مرسى علم
>الصغرى 15 العظمى 23
الغردقة
>الصغرى 15 العظمى 24
شرم الشيخ
>الصغرى 16 العظمى 22
رفح
>الصغرى 06 العظمى 20
كاترين
>الصغرى 3 العظمى 15
سيوة
>الصغرى 6 العظمى 20
المنيا
>الصغرى 9 العظمى 21
الفيوم
>الصغرى 09 العظمى 20
رأس سدر
>الصغرى 11 العظمى 21
أبو سمبل
>الصغرى 12 العظمى 24
وسط الدلتا
>الصغرى 10 العظمى 20
أسيوط
>الصغرى 2 العظمى 21
سوهاج
>الصغرى 06 العظمى 21
الأقصر
>الصغرى 7 العظمى 23
أسوان
>الصغرى 10 العظمى 23
شلاتين
>الصغرى 17 العظمى 26
حلايب
>الصغرى 19 العظمى 24
الوادى الجديد
>الصغرى 9 العظمى 22
قنا
>الصغرى 10 العظمى 23
>
نويبع
>الصغرى 15 العظمى 23
السلوم
>الصغرى 09 العظمى 19.
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