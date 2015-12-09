قتلى وجرحى جراء قصف الحوثيين أحياء تعز السكنية باليمن

>قالت قناة "سكاى نيوز " الإخبارية اليوم الأربعاء إن المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح قصفا عشوائيا جنونيا الأحياء السكنية فى مدينة تعز جنوب غربى البد ، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين واصابة 9 آخرين بينهم اطفال .

وذكرت القناة أن انفجارات كبيرة هزت مدينة تعز جراء هذا القصف العشوائى ، وأوضحت أن القصف طال قلعة القاهرة التاريخية، التى تشرف على مدينة تعز وتتمركز فيها قوات موالية للشرعية ، مشيرة إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على تجمع للمدنيين فى شارع مستشفى الثورة، بالإضافة إلى إصابة طفل بطلقة قناص حوثى فى شارع الأربعين.

وكانت القوات الموالية للشرعية فى اليمن قد استعادت مواقع فى الخط الواصل بين الشريجة والراهدة جنوب شرقى تعز كانت تتمركز فيها تلك الميليشيات.

فى هذه الأثناء، قصفت مقاتلات التحالف العربى - الذى تقوده السعودية - أهدافا للحوثيين والقوات الموالية لصالح فى أطراف مدينة البيضاء مركز محافظة البيضاء - حسب القناة -.

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