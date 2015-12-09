التموين:350 جنيها انخفاضا فى سعر طن الحديد خلال الشهر الجارى

انخفض الحد الاقصى لأسعار الحديد فى الأسواق خلال شهر ديسمبر الجارى بنسبة كبيرة حيث قامت معظم مصانع وشركات الحديد بخفض الأسعار بما يتراوح من 25 جنيها إلى 350 جنيها فى سعر الطن، كما تم زيادة الانتاج والمعروض والمباع محليا وذلك أسبوعيا.

وأعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركات التى خفضت أسعارها هى شركات عز الدخيلة بمقدار 262 جنيها فى سعر الطن، حيث بلغ سعر حديد الأطوال 4940 جنيها للطن وحديد اللفائف 4885 جنيها للطن وحديد أطوال العز للصلب 4955 جنيه واللفائف 4900 جنيه وحديد أطوال عز5000 جنيه وحديد اللفائف 4945 جنيه وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5040 جنيه للطن واللفائف 4985 جنيه والسويس للصناعات الحديدية 4450 جنيه بتخفيض قدره 340 جنيه وشركة ميدى ستيل4700 جنيه بتخفيض 100 جنيه والدلتا للصلب 5000 جنيه بتخفيض 100 جنيه، ومصر استيل 4650 جنيه بتخفيض 250 جنيه وميتاد حلوان 4620 جنيه بتخفيض 46 جنيه وايستار ايجيبت 4350 جنيه بتخفيض قدره 300 جنيه وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4400 جنيه بتخفيض قدره 350 جنيه ومجموعة صلب مصر 4850 جنيه بتخفيض قدره 50 جنيها والمصرية للصلب 4850 جنيه بتخفيض قدره 50 جنيها وشركة المراكبى للصناعات المعدنية 4800 جنيه بتخفيض 25 جنيه.

وقال إن هناك بعض الشركات التى ثبتت أسعارها من الشهر الماضى وهى حديد مجموعة بشاى 4900 جنيه للطن والمعادى استيل 4650 جنيه والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيه وبورسعيد الوطنية للصلب ثبتت 4925 جنيه و"أبر إيجيبت" للصلب 4650 جنيه وأى أى سى 4925 جنيه والحديد والصلب المصرية 4931 جنيه، وشركة واحدة إرتفعت أسعارها بنحو 50 جنيها وهى سرحان للصلب وبلغ 4500 جنيه.

وأضاف أنه زاد الانتاج خلال هذا الشهر وبلغ متوسطه أسبوعيا 168 ألف و681 طن والمعروض 273 ألف و106 طن والمباع بالسوق المحلى 126 ألف و403 طن مقارنة أسبوعيا من الشهر الماضى الذى بلغ إنتاجه 64 ألف و972 طن والمعروض 194ألف طن والمباع 89 ألف و15 طن.

واشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشى القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الاقصى للاسعار التى أعلنت عنها الشركات موضحا أنه متاح للشركات والتجار البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الاعلان عنها.