غنى بهرمون السعادة..كوب عصير كيوى يغنيك عن المهدئات ويحميك من 5 أمراض

الكيوى من أهم أنواع الفاكهة وأكثرها احتواءً على العديد من العناصر المهمة للجسم.>فى السطور التالية يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، أن تناول كوب واحد من عصير الكيوى يوميا، يعود على الجسم بالعديد من الفوائد المهمة وأهمها:

-الكيوى يحتوى على نسبة عالية من هرمون السعادة "السيروتونين" وبالتالى فهو يحسن بصورة فعالة من الحالة النفسية والمزاجية.

> -يحتوى الكيوى على مادة "الإينوسيتول" والتى تعد أحد أهم مكونات العلاجات المضادة للاكتئاب والاقراص المهدئة، وبالتالى يعمل الكيوى على إحداث نفس أثر هذه العلاجات على المخ، مع نسبة معدومة من الآثار السلبية للعقاقير الكيميائية.

>-كوب واحد من عصير الكيوى يمد الجسم بحاجته الكاملة من فيتامين "ج" يوميا لذلك فهو يحمى الجسم من نزلات البرد.

>-يحتوى الكيوى على قدر قليل جدا من السعرات الحرارية، لذا فهو يعد خيارا مثاليا لراغبى النحافة.

>-يساعد الكيوى على تقوية جهاز المناعة بالجسم.

>-يحتوى الكيوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا فهو يعد عنصرا وغذاء مهما للوقاية من الأورام السرطانية، ومنع شيخوخة الخلايا والأنسجة بالجسم.

>-يدعم الكيوى عمل الجهاز التنفسى، ويعد من أقوى أنواع الأطعمة المضادة لنوبات الربو.