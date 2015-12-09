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اليوم.. جامعة المنوفية تناقش دور الجمعيات والمؤسسات النسائية فى تنمية القرية

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اليوم.. جامعة المنوفية تناقش دور الجمعيات والمؤسسات النسائية فى تنمية القرية اليوم.. جامعة المنوفية تناقش دور الجمعيات والمؤسسات النسائية فى تنمية القرية
تنظم الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، ندوة حول "دور الجمعيات والمؤسسات النسائية فى تنمية القرية غدا الخميس بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة صباحاً تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور أشرف محمود هاشم وكيل كلية الاقتصاد المنزلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة، أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على الحاجات الأساسية للمجتمع فى ضوء التحديات المعاصرة،ودور الجمعيات والمؤسسات النسائية فى المشاركة الاجتماعية وتنمية اقتصاديات الأسرة الريفية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة وتنمية قدرات ومهارات المرأة الريفية وتطوير منظومة الصناعات الحرفية بالمجتمع القروى.

وتشمل قائمة المتحدثين بالندوة كل من الدكتورة أمانى عبد المقصود عبد الوهاب وكيل كلية التربية النوعية بأشمون للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عثمان الخبيرى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية، والدكتورة سوسن عبد الفتاح الشوربجى رئيس مجلس إدارة جمعية الهادى للتنمية الاجتماعية بالمنوفية.

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