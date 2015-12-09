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اليوم.. بدء أعمال الملتقى التوظيفى الثالث بمحافظة الإسماعيلية

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اليوم.. بدء أعمال الملتقى التوظيفى الثالث بمحافظة الإسماعيلية اليوم.. بدء أعمال الملتقى التوظيفى الثالث بمحافظة الإسماعيلية
أعلن محمد سالم مدير جهاز التشغيل للخرجين بمحافظة الإسماعيلية أن المحافظة تنظم اليوم الأربعاء، الملتقى التوظيفى الثالث لأبناء المحافظة وطرح فرص العمل، وذلك بقصر ثقافة المحافظة تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأشار سالم إلى إن الملتقى يشارك به 25 شركة من كبرى الشركات الاستثمارية، لتوفير ثلاثة فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية، بالإضافة إلى طرح فرص جديدة لتدريب الشباب وتأهيلهم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف سالم أنه تم تخصيص ركن بالملتقى لصالح الترويج للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" بالإضافة إلى ركن خاص لنقطة التجارة الدولية التى تتيح المزيد من الفرص التصديرية لتسويق منتجات صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات وتسويق مشروعات الشباب بالمحافظة.

وتابع مدير جهاز تشغيل الخريجين أن الشركات سوف تقوم بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل الداعمة للملتقى بتخصصاتها المختلفة للتوعية بمجالات العمل المتاحة.

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