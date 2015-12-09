كنيسة السمائيين بشرم الشيخ تقيم اليوم قداسا لتأبين ضحايا الطائرة الروسية

تقيم كنيسة السمائيين بشرم الشيخ، بإيبارشية جنوب سيناء قداسا، لتأبين ضحايا الطائرة الروسى اليوم الأربعاء.

يذكر أنه من المتوقع، أن يصلى القداس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة، الأنبا أبوللو، أسقف الإيبارشية، والأنبا أنجيلوس، والأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لعين شمس، والمطرية وحلمية الزيتون.

ومن المتوقع، أن يشهد القداس، حضورا مكثفا من القوى السياسية، والتنفيذية والجاليات، والسفارات الأجنبية، حيث ينتظر أن يحضره وزير الثقافة المصري، حلمى النمنم ومحافظ جنوب سيناء، واللواء خالد فوده، وقيادات المحافظة، وقيادات وزارة السياحة، وممثلو الأحزاب وبعض أعضاء مجلس النواب، وأعضاء السفارة الروسية، وكذلك والجالية الروسية بمصر.

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