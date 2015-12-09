ضبط صاحب مصنع بحوزته 6 طن خل طعام مجهول المصدر بالجيزة

نجحت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة فى ضبط صاحب مصنع لحيازته 6 طن و3الآف لتر خل طعام مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب مصنع بانتاج وتصنيع خل الطعام بنطاق محافظة الجيزة مستخدما فى عملية التصنيع خامات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات لكبرى الشركات خلافا للحقيقة .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط صاحب المصنع و3240 لتر "خل طعام" معبأ داخل عبوات "منتج نهائى" و6 أطنان خل خام معبأة داخل تنكات بدون بيانات، وقدمت لجنة مفتشى الأغذية تقريراً يفيد بأن المضبوطات خالية من أية مستندات ومجهولة المصدر.