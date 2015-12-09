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محافظ عدن الجديد: الملف الأمنى ومحاربة الإرهاب أهم الأولويات

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محافظ عدن الجديد: الملف الأمنى ومحاربة الإرهاب أهم الأولويات محافظ عدن الجديد: الملف الأمنى ومحاربة الإرهاب أهم الأولويات

>أكد عيدروس الزبيدى، محافظ عدن الجديد، أن الملف الأمنى ومحاربة تنظيمى "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين وكافة الجماعات الإرهابية، وإنهاء المظاهر المسلحة فى عدن والجنوب بشكل عام هى أهم أولويات برنامجه لإدارة عدن واستعادة هيبة الدولة وفرض النظام والقانون على الجميع دون استثناء لأحد.
>وقال الزبيدى فى تصريحات نشرتها وسائل الإعلام فى عدن اليوم الأربعاء: " إن الجماعات المسلحة التى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى مدينة عدن هى جماعات مدعومة وممولة من قبل الرئيس السابق " ، وأكد أن الملف الأمنى سيتم حسمه قريبا وحل جميع المشاكل التى تعوق استقرار العاصمة.

وأوضح الزبيدى أن هناك خطة أمنية جاهزة للمحافظة والقيادات الأمنية بها ستتم بالتنسيق مع قيادات لمقاومة الجنوبية وقوات التحالف لمواجهة كافة الجماعات الإرهابية التى تعبث بأمن واستقرار ومصالح المواطنين ومؤسسات الدولة بعدن وكافة مدن الجنوب من شأنها فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار ومحاربة كافة المظاهر غير القانونية من أى جماعة أو جهة كانت.

وكان الزبيدى وهو قائد مقاومة محافظة الضالع والقيادى فى الحراك الجنوبى قد عين محافظا لعدن أمس الأول بعد يوم واحد من اغتيال سلفه اللواء جعفر محمد سعد فى عملية إرهابية.
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