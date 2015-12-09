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جهاز "الشروق": انتهاء إعادة تشطيب وحدات "التمويل العقارى" خلال 3 أشهر

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فوجئ عدد من الفائزين بوحدات صندوق التمويل العقارى التى أعلن عنها الفترة الماضية، عند استلامهم الوحدات بأن تشطيبها غير جيد، مؤكدين أن جهاز مدينة الشروق طلب منهم الانتظار لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من تجديد التشطيبات الخاصة بهذه الوحدات، وهو ما أثر غضبهم.

من جانبه أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن هذه الوحدات تم استردادها ممن تعدوا عليها عقب ثورة يناير 2011، لافتا إلى المواطنين الذين استولوا على هذه الشقق تعمدوا تدميرها ، مؤكدا أن الجهاز طلب من هيئة المجتمعات العمرانية تحمل نسبة 50% من أعمال الصيانة وإعداة تشطيب الوحدات السكنية، على أن تتحمل الشركة المنفذة نسبة الـ50% الاخرى.

وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعادة تشطيب هذه الوحدات خلال فترة 3 أشهر ، مشيرا إلى أنه طلب من المواطنين الفائزين الانتظار وعدم الاستلام لحين الانتهاء من أعمال التشطيب .

وأوضح أنه تم تسليم عدد 4 وحدات سكنية حتى الان، وجارى العمل فى أعمال التشطيبات للوحدات التى تم تخصيصها من قبل صندوق التمويل العقارى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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