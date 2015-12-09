"فى حب مصر": علاقة البرلمان بالرئيس يحكمها الدستور ولن يحدث صدام

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر ، إن علاقة البرلمان برئيس الجمهورية يحكمها الدستور والقانون، والرئيس سيكون له كل الاحترام والتقدير من جانب جميع نواب البرلمان، مؤكدا أنه لن يكون يحدث صدام بين البرلمان والرئيس.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الرئيس له سلطاته التى حددها الدستور والقانون، والبرلمان لديه سلطاته أيضا وفقا للدستور، موضحا أن الدستور وضح آليات التعامل بين الطرفين.

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