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"فى حب مصر": علاقة البرلمان بالرئيس يحكمها الدستور ولن يحدث صدام

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"فى حب مصر": علاقة البرلمان بالرئيس يحكمها الدستور ولن يحدث صدام "فى حب مصر": علاقة البرلمان بالرئيس يحكمها الدستور ولن يحدث صدام
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب ، إن علاقة البرلمان برئيس الجمهورية يحكمها الدستور والقانون، والرئيس سيكون له كل الاحترام والتقدير من جانب جميع نواب البرلمان، مؤكدا أنه لن يكون يحدث صدام بين البرلمان والرئيس.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الرئيس له سلطاته التى حددها الدستور والقانون، والبرلمان لديه سلطاته أيضا وفقا للدستور، موضحا أن الدستور وضح آليات التعامل بين الطرفين.


>برلمانيون يجيبون عن السؤال الصعب.. لمن يكون ولاء النائب تحت القبة؟.. مصطفى بكرى: للدولة المصرية ومواجهة التحديات.. أيمن أبوالعلا: لمصر أولا وللمواطن ثانيا.. محمد العرابى: الأولوية للاستقرار

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مصر 365

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