أمين "المجالس المتخصصة": إطلاق مشروع الرئاسة لتأهيل 10 آلاف معلم يناير

قال الدكتور طارق شوقى الامين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية ، إن الرئاسة تضع اللمسات الأخيرة على أكبر مشروع لتدريب المعلمين المصرين "تدريب 10 آلاف معلم "، حيث تعد الآن المدربين الرئيسيين بالمشروع ويبلغ عددهم 75 مدربا على يد خبراء أجانب ، ومن المقرر أن تطلقه الرئاسة فى يناير المقبل.

وأضاف الدكتور طارق شوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئاسة بدأت فى ذلك منذ 6 أكتوبر الماضى وقاربت على الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى من المعلمين وتضم 25 معلما موضحا أن الـ50 المتبقيين سيستكمل تدريبهم ومع حلول شهر يناير سيكون الـ75 معلما جاهزين لأن يكونوا نواة للمشروع ولتدريب الـ10 آلاف معلم.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن المجالس التخصصية اتفقت مؤخرا على أن تكون مسابقة اختيار المعلمين المتدربين بالمشروع تتم عن طريق اختيار مدرسة كاملة لتدريبها ، وليس مدرسا واحدا ، موضحا أنه من المخطط أن يتم إجراء المسابقة فى النصف الأول من شهر يناير 2016 .

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