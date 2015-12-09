تقرير حكومى: تحصين 4.7 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمحافظات

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، تحصين 4 مليون و742 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح الحمى القلاعية الثلاثى بمحافظات الجمهورية ،تحت اشراف اطباء الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، من اجمالى رؤوس الماشية فى مصر بلغت (8.659.821) بنسبة 45,76%، ويؤكد التقرير أنه جارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية.

وأكد تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، أنه تم اتخاذ عدداً من الاجراءات للتصدى للإمراض الوبائية للماشية ،تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات.

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