هتتخن والحموضة مش هتسيبك..تعرف على أضرار شرب الماء بكثرة أثناء الأكل

عادة يفضلها البعض، بل لا يمكن للبعض تناول طعامهم بدون رشفة ماء بين الحين والآخر، ليعتادوا الأمر وتصبح عادة مصاحبة لغذائهم اليومى، مثل هذه العادات البسيطة قد تحدث أخطارا كبيرة، وتؤثر بشكل مباشر على طبيعة عمل الأمعاء، ووظائف الهضم والتمثيل المثالى للغذاء.

يوضح الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى أن شرب المياه أثناء تناول الطعام عادة غير صحية، ويفضل أن يتناول المرء المياه بالكميات التى يفضلها قبل تناوله للطعام بساعة على سبيل المثال، فهذه العادة صحية وتضمن تمثيلا غذائيا مثاليا وحرقا جيدا للدهون بالجسم والشبع.

أما شرب المياه بجانب الطعام، فهو يزيد من عوامل الإصابة بالحموضة، والشعور بالحرقة والحرارة المنبعثة من الأمعاء، فشرب المياه يحدث خللا بأحماض المعدة المسئولة عن هضم الطعام لأنه يخفف من تركيزها، كما يزيد من حالة عسر الهضم وبالتالى زيادة الحامضية بها.

وبجانب ما فات من مشكلات، يوضح الدكتور محمد أن شرب المياه أثناء تناول الطعام يقلل من القدرة على الحرق، نتيجة إخلالها بوظيفة المعدة من تمثيل غدائى سليم للعناصر والدهون، مما يركز من الدهون التى يصعب توزيعها السليم بالجسم، فيوقف من القدرة على الحفاظ على الوزن معتدلا.

وبالإضافة للأخطار الهضمية السابقة، أضاف أخصائى الجهاز الهضمى أن شرب المياه بكميات كبيرة خلال تناول الطعام يساعد بشكل كبير على تعطيل فوائد ووظائف أحماض المعدة، وتعطيل قدرتها على تليين أية مواد غذائية قاسية لسهولة تمثيلها وامتصاصها، كذا تقل قدرتها على مواجهة البكتيريا والفطريات والعدوى التى يحملها الغذاء يوميا للأمعاء، لتتعامل معها بشكل أضعف، مما يحدث اضطرابا شاملا بعملية الهضم والتمثيل الغذائى وحرق الدهون وحماية المعدة من أخطار بعض الأطعمة.