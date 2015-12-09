سقوط مسجلان خطر وعاطل بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالقاهرة

تمكن النقيب حسن حلمى معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كلا من "محمد ع م" 31 سنة، عاطل ، ( مسجل خطر ) تحت رقم 17063 فئة "ج" متنوع مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 15 قضية أخرهم 16774 لسنة 2014م مصر القديمة "مخدرات"، و"مجدى م ر" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم 10852 لسنة 2013م دار السلام "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرام، ومبلغ 115 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما السلاح والمخدرات بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لبيع السلاح وترويج الهيروين، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 18154 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب أحمد خالد معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط " مصطفى ح م " 28 سنة، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، أعترف بحيازته بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11332 لسنة 2015م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.