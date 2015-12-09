أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط مسجلان خطر وعاطل بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالقاهرة

Google+ Print
سقوط مسجلان خطر وعاطل بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالقاهرة سقوط مسجلان خطر وعاطل بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالقاهرة
تمكن النقيب حسن حلمى معاون مباحث قسم شرطة القديمة، من ضبط كلا من "محمد ع م" 31 سنة، عاطل ، ( مسجل خطر ) تحت رقم 17063 فئة "ج" متنوع مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 15 قضية أخرهم 16774 لسنة 2014م مصر القديمة "مخدرات"، و"مجدى م ر" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم 10852 لسنة 2013م دار السلام "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرام، ومبلغ 115 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما السلاح والمخدرات بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لبيع السلاح وترويج الهيروين، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 18154 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب أحمد خالد معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط " مصطفى ح م " 28 سنة، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، أعترف بحيازته بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11332 لسنة 2015م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر