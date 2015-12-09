أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذرى.. حمالة الصدر الضيقة تعرضك للإصابة بسرطان الثدى

Google+ Print
احذرى.. حمالة الصدر الضيقة تعرضك للإصابة بسرطان الثدى احذرى.. حمالة الصدر الضيقة تعرضك للإصابة بسرطان الثدى
سرطان الثدى من الأمراض المنتشرة بين النساء بشكل كبير، ولكن كشفت الدراسات أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة تساعد على خطر الإصابة بسرطان الثدى .

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى، أن الكثير من النساء يعتقدن أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة يكون أفضل، لكن وجدت دراسة حديثة أجريت فى جامعة هارفارد أن ارتداء حمالات الصدر الضيقة ارتبطت بخطر الإصابة بسرطان الثدى، لأنها تمنع وصول الدم بالدورة الدموية للأنسجة الليمفاوية.

وطبقا للدراسة ثبت أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة لأكثر من 12 ساعة يوميا، وحتى النوم على وجه الخصوص، تجعل نسبة الأكسجين أقل فى الخلايا الليمفاوية، وثبت أن نساء الطبقات المتوسطة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدى، لأنهن يعملن لساعات طويلة أكثر من 12 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن الأوعية الليمفاوية تكون رقيقة جدا وحساسة للغاية، ومع الضغط عليها عند ارتداء حمالة الصدر الضيقة فتمنع خروج السموم من السائل الليمفاوى الذى يتدفق بالأوعية، فتتراكم السموم بالثدى مما ينتج عنه الإصابة بالأورام السرطانية .

ويقول العديد من الخبراء أن الكثير من النساء يعتقدن أنه عند اتباع حمية غذائية منتظمة وممارسة يومية، تنخفض لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدى، كما وجد أن هناك الكثير من النساء اللاتى لديهن وعى كافٍ بالصحة، و يمارسن الرياضة بشكل منتظم، و تنتابهن الدهشة عندما يجدن أن الأوعية الليمفاوية بها تشنج يمنع تدفق السائل الليمفاوى الطبيعى بالإضافة إلى نقص الأكسجين عن المعدل الطبيعى، مما ينتج عن ذلك التليف وخطر الإصابة بسرطان الثدى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية