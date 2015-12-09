احذرى.. حمالة الصدر الضيقة تعرضك للإصابة بسرطان الثدى

سرطان الثدى من الأمراض المنتشرة بين النساء بشكل كبير، ولكن كشفت الدراسات أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة تساعد على خطر الإصابة بسرطان الثدى .

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى، أن الكثير من النساء يعتقدن أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة يكون أفضل، لكن وجدت دراسة حديثة أجريت فى جامعة هارفارد أن ارتداء حمالات الصدر الضيقة ارتبطت بخطر الإصابة بسرطان الثدى، لأنها تمنع وصول الدم بالدورة الدموية للأنسجة الليمفاوية.

وطبقا للدراسة ثبت أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة لأكثر من 12 ساعة يوميا، وحتى النوم على وجه الخصوص، تجعل نسبة الأكسجين أقل فى الخلايا الليمفاوية، وثبت أن نساء الطبقات المتوسطة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدى، لأنهن يعملن لساعات طويلة أكثر من 12 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن الأوعية الليمفاوية تكون رقيقة جدا وحساسة للغاية، ومع الضغط عليها عند ارتداء حمالة الصدر الضيقة فتمنع خروج السموم من السائل الليمفاوى الذى يتدفق بالأوعية، فتتراكم السموم بالثدى مما ينتج عنه الإصابة بالأورام السرطانية .

ويقول العديد من الخبراء أن الكثير من النساء يعتقدن أنه عند اتباع حمية غذائية منتظمة وممارسة رياضة يومية، تنخفض لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدى، كما وجد أن هناك الكثير من النساء اللاتى لديهن وعى كافٍ بالصحة، و يمارسن الرياضة بشكل منتظم، و تنتابهن الدهشة عندما يجدن أن الأوعية الليمفاوية بها تشنج يمنع تدفق السائل الليمفاوى الطبيعى بالإضافة إلى نقص الأكسجين عن المعدل الطبيعى، مما ينتج عن ذلك التليف وخطر الإصابة بسرطان الثدى .