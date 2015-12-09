هاشتاج "إسال سميرة سعيد" تريند على "تويتر" قبل ندوة اليوم السابع

ظهر هاشتاج "إسال سميرة سعيد"، ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قبل ندوة اليوم السابع مع "الديفا"، مساء اليوم الأربعاء، إذ أطلقت الجريدة الهاشتاج لتلقى أسئلة محبيها وأبرز تغريداتهم عنها.

وجاءت أبرز الأسئلة على الهاشتاج مستفسرة عما إذا كان هناك "دويتو" جديد ستقوم سميرة سعيد بأداءه، إلى جانب سؤال عن سبب الإقلال من تصوير كليبات خاصة بأغانيها، كما وجه أحد المغردين سؤالاً لـ"الديفا" قال فيه:"هل هناك ارتباط بين شخصية المطرب وأغانيه؟! هل دائما الاغنية بتعبر عن تجربة شخصية للمطرب ولا مش شرط ؟!".

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