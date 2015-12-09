مدير أمن المنيا لـ"اليوم السابع":رصدنا عناصر تخطط للعنف فى ذكرى 25 يناير

أكد اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، أنه تم رصد عدد كبير من العناصر الإرهابية التى كانت تخطط لإحداث أعمال عنف فى ذكرى 25 يناير المقبلة .

وقال اللواء حسن سيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية فور ضبط تلك العناصر، وكان آخرها القبض على 3 طلاب من جامعة المنيا كانوا يحاولون التواصل مع تنظيم داعش والسفر إلى ليبيا للانضمام للتنظيم ، مؤكدا أن مديرية أمن المنيا تتابع العناصر الإجرامية وكذلك العناصر الجديدة التى تظهر على السطح "لأنه إذا غفلنا عن الشارع ستنشط تلك العناصر".

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