أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن المنيا لـ"اليوم السابع":رصدنا عناصر تخطط للعنف فى ذكرى 25 يناير

Google+ Print
مدير أمن المنيا لـ"اليوم السابع":رصدنا عناصر تخطط للعنف فى ذكرى 25 يناير مدير أمن المنيا لـ"اليوم السابع":رصدنا عناصر تخطط للعنف فى ذكرى 25 يناير
أكد اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، أنه تم رصد عدد كبير من العناصر الإرهابية التى كانت تخطط لإحداث أعمال عنف فى ذكرى 25 يناير المقبلة .

وقال اللواء حسن سيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية فور ضبط تلك العناصر، وكان آخرها القبض على 3 طلاب من جامعة المنيا كانوا يحاولون التواصل مع تنظيم داعش والسفر إلى ليبيا للانضمام للتنظيم ، مؤكدا أن مديرية أمن المنيا تتابع العناصر الإجرامية وكذلك العناصر الجديدة التى تظهر على السطح "لأنه إذا غفلنا عن الشارع ستنشط تلك العناصر".

- مدير أمن المنيا للمواطنين: "انزلوا شاركوا بأصواتكم المحافظة أمان"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365