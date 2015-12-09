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أثريون يرصدون شروق الشمس على مقصورة "آمون" بمعبد "حتشبسوت" بالأقصر

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أثريون يرصدون شروق الشمس على مقصورة "آمون" بمعبد "حتشبسوت" بالأقصر أثريون يرصدون شروق الشمس على مقصورة "آمون" بمعبد "حتشبسوت" بالأقصر
تشارك الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، اليوم الأربعاء ، فى رصد شروق للشمس على مقصورة آمون بمعبد حتشبسوت بالبر الغربى ، حيث شهد أمس الثلاثاء تعامد جزئى على المعبد.

ويشارك فى الرصد أثريون مصريون بقيادة الباحث أحمد عوض، والذى يؤكد أن يومى الشروق على المقصورة يوافق يومى 9 ديسمبر و 6 يناير، خلافا لأبحاث بعض الأثريين الأجانب الذين يرى بعضهم أن الشروق فى شهر يناير، ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتصوير الحدث لاستغلاله فى الترويج لسياحة الظواهر الفلكية فى الأقصر، التى تم الاهتمام بها بعد الثورة.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية أيمن أبو زيد أن هذه الأحداث الفلكية إذا تم استغلالها وتسويقها بشكل جيد سيكون لها بالغ الأثر فى تطوير الحركة السياحية الوافدة للمدينة، وبصفة خاصة فى ديسمبر الذى سيشهد بذلك ظاهرتين هامتين فى شرق الاقصر وغربها.

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