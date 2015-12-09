مصدر بـ"التعليم": إحالة ٤ مدرسين لأعمال إدارية لانتمائهم لـ"الإخوان"

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم اقصاء ٤ من المدرسين خلال الفترة الماضية بسبب انتمائهم لجماعة الاخوان الإرهابية، حيث تم استبعادهم من التدريس والاستعانة بهم فى أعمال إدارية مع نقلهم لمناطق أخرى.

وأشار المصدر إلى أن قرار الاقصاء جاء لصالح العملية التعليمية بعدم فرض أفكار سياسية أو دينية داخل المدارس، لأن دور المعلم الرئيسى داخل المدرسة هو التدريس والشرح والتهذيب والتربية طبقا لأصول المجتمع، لافتا إلى أن من يخالف هذه الضوابط يعرض نفسه للمسائلة والتحقيق ومن ثم للفصل.

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