تامر عبد المنعم يهاجم البرادعى والداعين للتظاهر..ويؤكد:رجمهم واجب وطنى

هاجم الفنان تامر عبد المنعم دعوات التظاهر فى يوم 25 يناير المقبل، واصفاً الداعين لها بأنهم "أحقر من أنجبت مصر " والذين يجب "رجمهم"، على حد تعبيره.

وقال تامر عبد المنعم، فى تغريدة له بحسابه الشخصى فى موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، "من يدعون إلى 25 يناير جديدة ضد السيسى هم أحقر من انجبت مصر ورجمهم واجب وطنى، وعلى الله اسمع ان لقب شهيد سيطلقونه على من يسقط منهم".

وأضاف مهاجماً الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، "البرادعى بقى عامل زى الزوج اللى لا عاوز يطلق مراته ولا عاوز يكمل معاها بشكل طبيعى وشرعى".



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