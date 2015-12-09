قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية يؤكد دعم بلاده للعراق ضد الإرهاب

>شدد قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية الجنرال لويد اوستن على دعم بلاده للعراق فى حربه ضد الإرهاب، وعلى سيادة العراق على جميع أراضيه.

وهنأ اوستن، خلال استقبال رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى، له والوفد الأمريكى مكتبه الثلاثاء، بحضور السفير الأمريكى ستيوات جونز- العبادى بالانتصارات التى تحققها القوات المسلحة العراقية على تنظيم "داعش" فى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة للأوضاع فى العراق والمنطقة والانتصارات المتحققة على عصابات "داعش" الإرهابية وزيادة الدعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب وأهمية المحافظة على سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير مقر "قيادة عمليات الأنبار" شمالى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي، وسيطرت على الطريق الرابط ما بين منطقتى الحميرة والتأميم جنوب غربى مدينة الرمادي.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة شرعت بالمرحلة الثانية لتحرير مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار فى 7 أكتوبر الماضى وتقدمت صوب مركز المدينة من عدة محاور وتمكنت من إحكام الطوق على المحاور الشمالية والغربية والجنوبية وتقيم مواقع دفاع شرقا تمهيدا لتحرير الرمادى من قبضة "داعش" .. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى بدأت فى 13 يوليو الماي، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر ودعم من الطيران العراقى والتحالف الدولي، حيث تم خلالها عزل مدينتى الفلوجة والرمادى وفرض طوق أمنى حولهما وقطع خطوط إمداد "داعش" بالأنبار ومع سوريا.

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