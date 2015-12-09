أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية يؤكد دعم بلاده للعراق ضد الإرهاب

Google+ Print
قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية يؤكد دعم بلاده للعراق ضد الإرهاب قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية يؤكد دعم بلاده للعراق ضد الإرهاب

>شدد قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية الجنرال لويد اوستن على دعم بلاده للعراق فى حربه ضد الإرهاب، وعلى سيادة العراق على جميع أراضيه.

وهنأ اوستن، خلال استقبال رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى، له والوفد الأمريكى مكتبه الثلاثاء، بحضور السفير الأمريكى ستيوات جونز- العبادى بالانتصارات التى تحققها القوات المسلحة العراقية على تنظيم "داعش" فى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة للأوضاع فى العراق والمنطقة والانتصارات المتحققة على عصابات "داعش" الإرهابية وزيادة الدعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب وأهمية المحافظة على سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير مقر "قيادة عمليات الأنبار" شمالى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي، وسيطرت على الطريق الرابط ما بين منطقتى الحميرة والتأميم جنوب غربى مدينة الرمادي.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة شرعت بالمرحلة الثانية لتحرير مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار فى 7 أكتوبر الماضى وتقدمت صوب مركز المدينة من عدة محاور وتمكنت من إحكام الطوق على المحاور الشمالية والغربية والجنوبية وتقيم مواقع دفاع شرقا تمهيدا لتحرير الرمادى من قبضة "داعش" .. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى بدأت فى 13 يوليو الماي، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر ودعم من الطيران العراقى والتحالف الدولي، حيث تم خلالها عزل مدينتى الفلوجة والرمادى وفرض طوق أمنى حولهما وقطع خطوط إمداد "داعش" بالأنبار ومع سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365