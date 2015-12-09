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ختام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. غدا

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ختام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. غدا ختام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. غدا
تشارك جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية فى ختام فعاليات حملة الـ16 يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الخميس، بالتعاون مع مؤسسة المدينة وفرقة كرنفال الشارع، ومن المقرر أن يشهد الختام عرض مسرحى عن التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة.

وقالت عايدة نور الدين رئيس الجمعية، إن الهدف من العرض المسرحى بالشارع هو الاقتراب من الجمهور وتوعيتهم بضرورة مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وهو ختام الحملة بالإسكندرية.

يذكر أن الجمعية تختتم الحملة بالقاهرة بالتعاون مع كرامة ومركز أكت والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة بمؤتمر صحفى فى الزمالك.

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