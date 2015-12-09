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توزيع هدايا على طلبة مدارس رفح خلال احتفالات اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة

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توزيع هدايا على طلبة مدارس رفح خلال احتفالات اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة توزيع هدايا على طلبة مدارس رفح خلال احتفالات اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة
وزع اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح هدايا متنوعة على طلاب مدرسة التربية الخاصة برفح فى اطار احتفالات مركز ومدينة رفح باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وتضمنت الهدايا 100" بلوفر"، و50 شنطة أدوات مدرسية.

وشارك رئيس مدينة رفح فى توزيع الهدايا والاحتفال بيوم المعاق، كلا من سلمى أبو شيخة مدير الإدارة التعليمية برفح، والشيخ رمضان برهوم من القيادات الشعبية للمدينة، وتضمن الاحتفال تكريم مجموعة من الطلبة الأيتام بمدرستى الإمام على الإعدادية، والشهيد أحمد سالم الإبتدائية، وتكريم الطالب أحمد سامى نائب رئيس اتحاد الطلبة بالمحافظة، وتكريم فؤاد برهوم مدير مدرسة رفح الثانوية بنين، وآمال أحمد مديرة مدرسة رفح الثانوية بنات، وأسماء محمد مدرسة.

وأكد رئيس مدينة رفح فى كلمته بالاحتفالية على دور ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن مؤسسات الدولة حريصة عليهم وعلى تلبية مطالبهم، وحثهم على تحدى الإعاقه والنظر بعين الأمل والتفاؤل للحياة والمستقبل.

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