اليوم.. محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية"

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، نظر جلسات محاكمة 7متهمين، بأحداث عنف وقعت بمنطقة الأزبكية فى يناير من العام الجارى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين فى أمر الإحالة تهم "الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بـ"مجدى عرفة" النقيب بقسم الأزبكية، نتاج استعمالهم للأسلحة البيضاء.

كما أسندت النيابة إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدى على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، فضلًا عن كونهم حازوا وأحرزوا ألعابا نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

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