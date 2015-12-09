مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافي ينظمان "الثقافة في مواجهة التطرف"

أعلن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافى، عن تنظيم المركز بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان "الثقافة العربية وكيفية مواجهة الإرهاب" والمقرر انعقاده أوائل شهر مايو المقبل، بمشاركة نخبة من كبار المثقفين العرب.

وأكد الشيخ خالد أن التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى يعكس حجم العلاقات الوطيدة بين مصر والبحرين على كافة الأصعدة، كما أنه يمثل علاقات تاريخية ووطيدة بين المؤسستين الثقافيتين في مصر والبحرين،كما شدد بن خليفة على أن مكتبة الإسكندرية تحت رئاسة الدكتور إسماعيل سراج الدين هي بحق مؤسسة ممثلة للثقافة العربية بكل جدارة ونفخر بما وصلت إليه من تطور وإنجازات على مستويات مختلفة.

ومن جانبه ثمّن الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية مجهودات الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مدير مركز عيسى الثقافي، والذي ظهرت لمساته على المركز منذ توليه المنصب بموجب الأمر الملكي وأصبح في شكل وثوب وتوجه جديد، وأعرب عن أمله أن تتم الشراكة في عدة مشروعات ثقافية بين الجانبين.

>وأكد عزب على أن التعاون الثقافي بين الجانبين هو بمثابة تعزيز الهوية العربية التي تواجه تحديات عديدة في الوقت الراهن وبدأت تضمحل عام بعد آخر، ومشددًا على أن مكتبة الإسكندرية ستكون سفيرًا لمركز عيسى الثقافي في مصر ولتعريف المصريين بمملكة البحرين وأن مركز عيسى الثقافي هو الممثل والشريك الرئيسي لمكتبة الإسكندرية في مملكة البحرين.

ومن جهته توجه الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالشكر للوفد رفيع المستوى المشارك من مكتبة الإسكندرية وكذلك الشكر للأستاذ محمود عزت رئيس وحدة العلاقات الثقافية والدعم المعلوماتي والذي تولى مسئولية إدارة وتنسيق ملف التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافي منذ أن كان فكرة مطروحة للنقاش إلى أن أصبح مشروعات ثقافية وأنشطة وفاعليات فعلية بين الجانبين، وأكد أن البحرين ستكون شريك استراتيجي في مشروع ذاكرة الوطن العربي من خلال مشروع ذاكرة البحرين، مشددًا على أن الدول العربية في أمس الحاجة في هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به المنطقة إلى ذاكرة عربية موحدة.

وكشف محمود عزت عن أن المرحلة المقبلة في مكتبة الإسكندرية ستشهد أنشطة تتعلق بمملكة البحرين بهدف تعريف المصريين بالبحرين وتاريخها وشعبها، وكذلك أنشطة وفاعليات مصرية ستقام بمركز عيسى الثقافي، كذلك إقامة فعاليات مشتركة بين الجانبين ممثلة في مؤتمرات أو ندوات ومهرجانات واحتفاليات ثقافية بالإضافة إلى مشروع ذاكرة البحرين وذاكرة الوطن العربي ومشروع المكتبة الرقمية بالمكتبة الوطنية بالمركز ومؤتمر "الثقافة العربية وكيفية مواجهة الإرهاب والتطرف" بمشاركة نخبة من كبار المثقفين العرب.