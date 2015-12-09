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دفاع المتهم بقتل "شيماء الصباغ": لم تحدد جلسة لنظر الطعن على سجن موكلى

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دفاع المتهم بقتل "شيماء الصباغ": لم تحدد جلسة لنظر الطعن على سجن موكلى دفاع المتهم بقتل "شيماء الصباغ": لم تحدد جلسة لنظر الطعن على سجن موكلى
أكد المستشار جميل سعيد محامى الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ"، انه لم يتحدد حتى الآن جلسة لنظر الطعن الذى تقدم به على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15عاما على الضابط "ياسين حاتم" المتهم بالقضية.

وأشار جميل سعيد المحامى، إلى أنه تقدم بمذكرة الطعن على حكم محكمة الجنايات، والتى تضم الدفوع وأسباب الطعن على الحكم، وذلك بعد الإطلاع على حيثيات الحكم، والذى أودعته المحكمة فى شهر يونيو الماضى.

وأكد أنه تقدم بمذكرة الطعن خلال المدة القانونية إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتضمنت المذكرة عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدال والقصور فى التسبيب على نحو مؤدى إلى بطلان الحكم المطعون مستوجبا الإلغاء.

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