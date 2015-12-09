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عندك قرحة معدة ؟..4 أسباب للإصابة أهمها التاريخ العائلى

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عندك قرحة معدة ؟..4 أسباب للإصابة أهمها التاريخ العائلى عندك قرحة معدة ؟..4 أسباب للإصابة أهمها التاريخ العائلى
قرحة المعدة أحد المشاكل الصحية التى تصيب الجهاز الهضمى ويعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تتعلق بالنمط الحياتى الذى يمارسه الأشخاص فى تغذيتهم والإفراط فى تناول المشروبات الضارة بالصحة.

قرحة المعدة
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>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الكثيرين يقومون باتباع بعض الأنماط الحياتية التى تساهم فى تعرضهم للإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل قرحة المعدة التى تتسبب فى حدوث آلام شديدة بالمعدة نتيجة الأغذية المطهية بطرق الطهى غير الصحية.

عوامل وأسباب تزيد من الإصابة بقرحة المعدة
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1) التدخين:
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التدخين بشراهة أحد العوامل التى تزيد من الإصابة بقرحة المعدة نتيجة زيادة إفراز
> وتركيز حمض المعدة مما يضاعف من فرص الإصابة بالقرحة.

2) الكحوليات:
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>المشروبات الكحولية أحد الأسباب التى تزيد من فرص الإصابة بقرحة المعدة، نظرا لأنها تساهم فى حدوث التهابات شديدة وتآكل فى الغشاء المخاطى بالمعدة وتنخفض فرص التئام القرحة بالعلاج .
>3)وجود تاريخ عائلى للإصابة بقرحة المعدة.
>4)الضغوط النفسية والعصية أحد المشاكل الصحية التى تتسبب فى حدوث قرحة المعدة نتيجة القلق والتوتر.

لذلك ينصح الدكتور طايع بضرورة الاهتمام بتناول الغذاء الصحى المفيد والمطهو بطريقة صحية.
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مصر 365