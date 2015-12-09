انتبهى.. إعطاء الطفل حديث الولادة "الجلوكوز" يؤثر على رغبته فى الرضاعة

بعد اللحظات الأولى للولادة يعانى أغلب الأطفال من عدم قدرتهم على الرضاعة الطبيعية من ثدى الأم، وغالبا ما تلجأ بعض المستشفيات لتقديم جرعات الجلوكوز للأطفال حديثى الولادة.

يؤكد الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، أن إعطاء الطفل محلول الجلوكوز فى الأيام الأولى لولادته، "أمر مرفوض"، وللأسف فهو من الأمور الشائعة والمنتشرة بصورة كبيرة.

ويوضح "طلعت" أن تقديم الجلوكوز بدأ فى الانتشار نتيجة لعدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة، والتى أثبتت التجارب عدم صحتها وهى:

الجلوكوز يساعد على تغذية الطفل:

>وأشار "طلعت" إلى أن لبن الأم هو الغذاء الوحيد القادر على منح الطفل التغذية السليمة له، كما أن الثلاثة أيام الأولى من عمر الطفل، لا تتخطى حاجته للطعام الجرامات القليلة، وهو ما يحصل عليه من الرضاعة الطبيعية، كما أن انخفاض الوزن فى الأسبوع الأول من الأعراض الطبيعية لحديثى الولادة، ولا يعنى الأمر إصابة الطفل بسوء التغذية .

الجلوكوز يعالج الصفراء:

>من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارا هى الاعتقاد الخاطئ بأن الجلوكوز يعالج الصفراء، ويؤكد "طلعت" أن علاج مرض الصفراء وخاصة الفسيولوجية، التى تصيب أغلب حديثى الولادة، يعتمد بشكل أساسى على الرضاعة الطبيعية، والعناصر الغذائية التى يحتوى عليها لبن الأم. وأن اعتياد الطفل على مذاق محلول الجلوكوز فى أيامه الأولى، يؤثر سلبا على رغبته فى الرضاعة الطبيعية وقدرته على تعلمها.

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