"فرّان" يغتصب مسنة ويجبرها على ارتداء قميص نوم ابنتها ثم يقتلها

لم يكن يتخيل أن مصيره سينتهى بلف حبل المشنقه حول رقبته، نتيجة إرتكابه جريمة بشعة ، "عبد الرحمن.ج"، فران 25 سنه، متهم بقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 سنه، عقب شل حركتها وإغتصابها بمدينة نصر .

" سحر . ع . ا " إبنة القتيلة ، قالت خلال التحقيقات التى باشرتها نيابة مدينة نصر أول فى القضية المقيدة برقم 14021 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر، "كنت أنا وأختى عند ماما، ولأنها كبيرة فى السن وتبلغ من العمر 80 سنه، قمنا بتغيير ملابسها، وبعد كده سبناها ومشينا، وإحنا ساكنين كلنا فى نفس المنطقة اللى ماما ساكنه فيها" .

وأكدت إبنة القتيلة ، "بنتى دايماَ وهى راجعة من مدرستها تعدى على ماما علشان تطمن عليها، ويوم الواقعة، لقيت بنتى داخلة البيت، وهى عماله تصرخ وتقولى الحقى يا ماما، ولما سألتها فى أيه، قالتلى إنها راحت تطمن على جدتها وهى معاها مفتاح الشقة علشان جدتها مش بتقدر تتحرك وتفتح الباب، ولما فتحت الباب لقت جدتها نايمه على سريرها، وواحد غريب نايم جمبها" .

وأضافت ، "إتصلت بأخويا وأختى علشان يحصلونى على شقة ماما، وعقبال ما وصلت البيت كانوا هما كمان وصلوا، وأول ما وصلنا الشقة وقفت أنا وأختى بره الشقة لإنى رجلينا مكنتش شايلانا، ودخل أخويا الشقة الأول، راح نده علينا، وهو عمال يصرخ ويقول ماما ردى عليا يا ماما، وفجأة لقيت مشهد غريب جداَ، لقيت ماما متكتفه وفى جسمها علامات ضرب وتعذيب، والغريب إنها كانت لبسه قميص نوم لونه أحمر، وهو قميص بتاعى كنت بلبسه لما بروح أبات عندها، ولقينا واحد نايم جمبها" .

وأشارت إبنة القتل ، "وفضلت أنا وأختى نضرب فى اللى كان نايم جمبها، لكنه مكنش بيتحرك لإنه كان مغمى عليه جمبها، قام الجيران فوقوه، وسلموه للشرطة، ولولا إننا كنا مشغولين بماما والحالة اللى هى كانت فيها إحنا كنا قتلناه".

وفى سياق أخر، كشفت التحريات أن المتهم تردد على المجنى عليها 80 سنه من شباك الطابق الأرضى، ومعه جسم صلب، تعدى به على القتيلة، وقام بإغتصابها بعد تقييدها من أطرافها، فلفظت أنفاسها متأثره بإصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأضافت التحريات أن المتهم أجبر القتيلة على ارتداء قميص نوم خاص بإحدى بناتها بعد التعدى عليها بالضرب وإغتصابها .

من جانبها، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، وخالد حماد، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ المنعقدة بمحكمة العباسية، بالإعدام شنقاَ لـ"عبد الرحمن.ج"، 25 سنه، "فران"، على خلفية إتهامه بقتل سيدة مسنة، "ياقوت القلوب.أ"، 80 سنه، عقب شل حركتها وإغتصابها داخل شقتها بمدينة نصر .