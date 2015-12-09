مصدر: وصول ماكينة حفر أنفاق "شرق بورسعيد" منتصف ديسمبر الحالى

أكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر وصول ماكينة حفر أنفاق "شرق بورسعيد" منتصف ديسمبر الحالى لبدء أعمال حفر 3 أنفاق من بينهم نفقين للسيارات بطول 4 كيلو مترات وبعرض 11،4 متر وآخر للسكة الحديد بطول 7،2 كيلو متر .

وأضاف المصدر، أن هناك محاور رئيسية للمشروع، منها محور منطقة شرق بورسعيد "المدينة والميناء " وربطهما معا بشبكة طرق وأنفاق، وإنشاء مناطق لوجيستية بمساحة 30 مليون متر مربع ومزارع سمكية وصناعية وتجارية، ومنطقة سكنية على مساحة 4 كيلو متر تسع 10 آلاف وحدة سكنية لتصبح هذه المنطقة من خلال المشروعات القومية امتدادا تنمويا لمدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

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