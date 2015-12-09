إعلان ترشيحات Grammy Awards الموسيقية 2015

حفل توزيع Grammy Awards الـ58 الأشهر عالمياً في عالم الموسيقى والغناء سيكون حافلا هذا العام بجوائز منها المفاجىء ومنها المعروف سلفاً. فقد تمّ الإعلان عن أسماء المرشحين لنيل الجوائز للعام 2015؛ تصدّر هذه القائمة نجم الهيب هوب الأمريكي Kendrick Lamar بـ 11 ترشيح، وكان قد سبق له أن نال جائزتين خلال الدورة الماضية هما أفضل آداء راب وأفضل أغنية راب عن أغنيته "آي".

مغني الراب حقق النجاح، خصوصًا في فئة ألبوم العام مع " To Pimp a Butterfly" وأغنية العام مع " Alright".

أما Taylor Swift، التي فازت بـ 8 جوائز في Billboard Music Awards قبل أشهر، فقد رشحت في ثلاث فئات رئيسية من أصل أهم أربع فئات هي ألبوم العام مع "1989" وأسطوانة العام وأغنية العام مع " Blank Space". وسبق للفنانة البالغة من العمر 25 عامًا، أن نالت سبع Grammy Awards ، وهي تقوم حاليًا بجولة في أستراليا.

وضمّت القائمة مجموعة من ألمع النجوم في عالم الغناء مثل Taylor Swift و The Weeknd الذين يتنافسان على جائزة "أفضل ألبوم للعام".

وقبل صدور ألبوم "25" للمغنية البريطانية Adele في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، كان ألبوم "1989" الصادر سنة 2014 أكثر الألبومات مبيعًا لعام 2015. وقد تعذّر ترشيح Adele هذه السنة لأن مجموعتها الموسيقية الأخيرة صدرت في وقت متأخر لتدرج في الترشيحات.

التكهّن مستمر حتى إعلان النتائج ضمن حفل الغرامي الذي سيقام في الـ15 من فبراير 2016.

بالصور: نجوم العالم في أوّل مشاركة لهم بحفل الـ Grammy Awards



