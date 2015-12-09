المشعل يستعد للميني ألبوم الثاني

صرح المطرب السعودي الشاب محمد المشعل لـ"سيدتي نت" أنه يستعد لإصدار ميني ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه انتهى تقريباً من تجهيز نصف أغاني ألبومه الجديد، لافتاً إلى أن هناك أسماء جديدة سيعمل معها في الكلمات والألحان والتوزيع بجانب الشباب في أغنياته الجديدة.

يشار إلى أن المشعل أطلق أغنية جديدة في الفترة الأخيرة بعنوان "أمخمخ على صوته" على قناة روتانا، من كلمات د. أحمد الدوسري وألحان محمد بن بدر وتوزيع سلطان عادل.

وقدم محمد المشعل الـ"ميني ألبوم" الأول له منذ أشهر تحت عنوان "عجّل" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتضمن ألوان شبابية مختلفة وجديدة، من خلال أربع أغنيات وهي "عجّل" التي صورها بطريقة الفيديو كليب و"عاشق مغربية" و"كثر الأسى" و"يانا فدا اللي"، وتعاون فيه مع مجموعة بارزة من الأسماء الشابة في مجال الكلمة واللحن والتوزيع.

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