أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

المشعل يستعد للميني ألبوم الثاني

Google+ Print

الثلاثاء 08-12-2015 22:49

صرح المطرب السعودي الشاب محمد المشعل لـ"سيدتي نت" أنه يستعد لإصدار ميني ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه انتهى تقريباً من تجهيز نصف أغاني ألبومه الجديد، لافتاً إلى أن هناك أسماء جديدة سيعمل معها في الكلمات والألحان والتوزيع بجانب الشباب في أغنياته الجديدة.

يشار إلى أن المشعل أطلق أغنية جديدة في الفترة الأخيرة بعنوان "أمخمخ على صوته" على قناة روتانا، من كلمات د. أحمد الدوسري وألحان محمد بن بدر وتوزيع سلطان عادل.

وقدم محمد المشعل الـ"ميني ألبوم" الأول له منذ أشهر تحت عنوان "عجّل" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتضمن ألوان شبابية مختلفة وجديدة، من خلال أربع أغنيات وهي "عجّل" التي صورها بطريقة الفيديو كليب و"عاشق مغربية" و"كثر الأسى" و"يانا فدا اللي"، وتعاون فيه مع مجموعة بارزة من الأسماء الشابة في مجال الكلمة واللحن والتوزيع.

 

من هي نداء التي تكنّ لها أصالة محبة خاصة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي