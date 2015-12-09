تولين بكري مطلّقة بعد يوم واحد على زواجها

يمكن القول إن 2015 هي سنة طلاق الفنانات السوريات، ولكن الطلاق الأكثر غرابة، هو طلاق الممثلة تولين بكري من رجل الأعمال السوري محمد بدور. فلم يكد يمر يوم واحد على زواجهما، حتى فاجأت تولين، الجميع بخبر طلاقها عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك".

تولين كتبت" رفقاتي...حبايبي..لكل اللي فرحولي من قلبون..ولكل اللي باركولي وتمنولي الخير..بقول..ومتل ماكنتوا معي نضاف وبقلب صافي وبمحبة فرحتوا لفرحي أنا واجبي بادلكم بنفس الصدق والصفاء وشيل كل تساؤل واشارة استفهام عم تفكروا فيها..بما أني بعد يوم من إعلان زواجي شلت كل الصور ..أنا رح واجه مشكلتي معكم لأنو أد ماخبيت مافي شي بيدوم..ومافي داعي لخبي لأني ماغلطت..بالعكس..أنا متلي متل أيا أنثى..بتحلم بالاستقرار والأمان والدفا والعيلة والحب..ارتبطت شرعآ بشب أبن عالم وناس وتزوجنا بعد ماتقدملي بشكل رسمي وحكا مع أهلي وطلبني على سنة الله ورسوله..ولكن للأسف كان لأهل هالشب اعتراض عليي ومآخذ..بما أنني مطلقة وممثلة و..و..الخ..واجبروه على فسخ عقد الزواج القائم بيننا..ماعندي شي خبيه لأني ماغلطت كل ذنبي كان أني طلبت الحلال مع هالشب..وبالنهاية كل شي لخير أكيد.وقسمة ونصيب.بس حابة قول لكل أم عندها شب عم تدور لأبنها على عروس من وجهة نظرها أخلاق هالعروس بتنطلق من عذريتها بحب قول لهالأم..ياسيدتي عذرية الروح أهم بكتير من عذرية الجسد...وبعتذر من أهلي قدام الكل لأني حطيتون بهالموقف بدون أي ذنب..شكراً".

يشار إلى ان طلاق تولين البكري هو الخامس هذا العام بين الفنانات السوريات، وذلك بعد طلاق نظلي الرواس ورواد عليو وأمل عرفة وجيني إسبر.

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