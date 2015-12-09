أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبدالمحسن النمر وحسن عسيري في "بين ليلة وضحاها"

Google+ Print

الثلاثاء 08-12-2015 22:22

تأكيداً لانفراد "سيدتي نت" بخبر الصلح الذي تم في الفترة الأخيرة بين الفنانين السعوديين عبدالمحسن النمر وحسن عسيري بعد فترة من التصريحات والانتقادات والهجوم المتبادل عبر وسائل الإعلام ودخول النمر كممثل وعسيري كمنتج في عمل درامي جديد، بدأ عبدالمحسن النمر تصوير دور البطولة في مسلسل "بين ليلة وضحاها" من إنتاج شركة الصدف التابعة لحسن عسيري.

وصرح الفنان عبد المحسن النمر أنه انجذب لتجسيد دور البطولة في هذا العمل بمجرد قراءة النص، معتبراً أن الدراما الاجتماعية بحاجة للمزيد من الأعمال الفنية، وتمنى أن يقدم في هذا المسلسل جانباً اجتماعياً يعكس حالة في المجتمع المحلي.

ولفت النمر إلى أنه عرض عليه العديد من الأعمال في الفترة الماضية وأنه سوف يشارك في بطولة مسلسل خليجي في الكويت مع المنتج صادق الصباح، وأكد أن هناك مفاجأة أخرى سيعلن تفاصيلها قريباً عبر "سيدتي" وهي عمل تاريخي عربي ضخم من إنتاج MBC.

ومن جهتها، أعربت الفنانة الشابة يامور التي تلعب دوراً رئيسياً في العمل، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "بين ليلة وضحاها" أمام الفنان عبدالمحسن النمر، مبينة أنها المرة الأولى التي تجتمع في عمل درامي واحد مع النمر.

يشار إلى أن المسلسل الاجتماعي "بين ليلة وضحاها" بدأ تصويره منذ أيام في مدينة جدة، وسيتم عرضه في وقت لاحق على عدد من القنوات الفضائية، وهو من إنتاج الفنان حسن عسيري، وتأليف ورشة الكتابة بشركة الصدف، وإخراج الأردني رائد عودة، وبطولة: عبد المحسن النمر ويامور وخالد البريكي وفخرية خميس ومنى شداد وإلهام علي وميسون الرويلي، بمشاركة نخبة من شباب الدراما.

 

المشعل يستعد للميني ألبوم الثاني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020