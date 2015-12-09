عبدالمحسن النمر وحسن عسيري في "بين ليلة وضحاها"

تأكيداً لانفراد "سيدتي نت" بخبر الصلح الذي تم في الفترة الأخيرة بين الفنانين السعوديين عبدالمحسن النمر وحسن عسيري بعد فترة من التصريحات والانتقادات والهجوم المتبادل عبر وسائل الإعلام ودخول النمر كممثل وعسيري كمنتج في عمل درامي جديد، بدأ عبدالمحسن النمر تصوير دور البطولة في مسلسل "بين ليلة وضحاها" من إنتاج شركة الصدف التابعة لحسن عسيري.

وصرح الفنان عبد المحسن النمر أنه انجذب لتجسيد دور البطولة في هذا العمل بمجرد قراءة النص، معتبراً أن الدراما الاجتماعية السعودية بحاجة للمزيد من الأعمال الفنية، وتمنى أن يقدم في هذا المسلسل جانباً اجتماعياً يعكس حالة في المجتمع المحلي.

ولفت النمر إلى أنه عرض عليه العديد من الأعمال في الفترة الماضية وأنه سوف يشارك في بطولة مسلسل خليجي في الكويت مع المنتج صادق الصباح، وأكد أن هناك مفاجأة أخرى سيعلن تفاصيلها قريباً عبر "سيدتي" وهي عمل تاريخي عربي ضخم من إنتاج MBC.

ومن جهتها، أعربت الفنانة الشابة يامور التي تلعب دوراً رئيسياً في العمل، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "بين ليلة وضحاها" أمام الفنان عبدالمحسن النمر، مبينة أنها المرة الأولى التي تجتمع في عمل درامي واحد مع النمر.

يشار إلى أن المسلسل الاجتماعي "بين ليلة وضحاها" بدأ تصويره منذ أيام في مدينة جدة، وسيتم عرضه في وقت لاحق على عدد من القنوات الفضائية، وهو من إنتاج الفنان حسن عسيري، وتأليف ورشة الكتابة بشركة الصدف، وإخراج الأردني رائد عودة، وبطولة: عبد المحسن النمر ويامور وخالد البريكي وفخرية خميس ومنى شداد وإلهام علي وميسون الرويلي، بمشاركة نخبة من شباب الدراما.

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