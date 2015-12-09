ليال عبود تنجو من الموت بأعجوبة

نجت الفنانة ليال عبود من الموت بأعجوبة، بسبب حادث سير كاد يقع في منطقة الضبية شرقي العاصمة بيروت بعد أن فقد سائق السيطرة على سيارته المسرعة والذي صادف مروره بالقرب من سيارتها التي كانت تتواجد فيها برفقة مساعديها. السيارة كادت تصطدم بسيارة ليال لولا العناية الالهية التي انقذتها قبل نصف ساعة من موعد حفلتها في مطعم الـ" بلازا بالاس" في منطقة طبرجا.

ليال أكدت أنها شاهدت سيارة تسير بسرعة جنونية خلفها، وفجأة أخذت تتجه يميناً و يساراً قبل تستقر إلى جانب الطريق، ووصفت تلك اللحظات بالمرعبة .

لكن ليال، اكملت سهرتها، بعد اللحظات العصبية التي مرّت بها، وأحيت حفلها بشكل عادي.

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