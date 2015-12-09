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مي كساب تحتفل بعيد ميلادها الـ 34

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الأربعاء 09-12-2015 01:18

يحتفل جمهور الفنانة المصرية مي كساب بعيد ميلادها الـ 34 الذي يصاف اليوم..
"فانز" مي قاموا بنشر مجموعة صور لها من مناسبات مختلفة في حياتها، وتعود في معظمها إلى زواجها من المغني الشعبي "اوكا"، كما أرسلوا لها الكثير من التغريدات التي تهنئها بعيد ميلاد.
مي أعادت نشر تغريدات "الفانز"، كما وجهت إليهم الشكر قائلة: "ده أاحلى كلام قريتو في عمري، وأحلى عيد ميلاد مرّ عليّ في حياتي. حبكم ده نعمة كبيرة قوي من ربنا عليّ. أشكركم جدا ربنا يديمكم نعمة من رب العالمين".

 

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سيدتي

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