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اليوم.. استئناف نظر محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد تعذيبه

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اليوم.. استئناف نظر محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد تعذيبه اليوم.. استئناف نظر محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد تعذيبه
تستأنف اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة كلا من "على .ف"، و "محمد .ع"، و"أحمد .م"، و "أحمد.ج"، و "مينا .ع" فى اتهامهم بقتل شخص بعد تعذيبه، وجلب المخدرات .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم محمد عوا، وعضوية كلا من المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة، و محمد طه.

وتعود تفاصيل الواقعة بجلب المتهمون والمجنى عليه، كرتونة أقراص مخدرة فى يونيو 2013 وبعد أن باعها المجنى عليه رفض تسليمهم الأموال فخطفوه وعذبوه وألقوه من الطابق الخامس فلقى حتفه.

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