اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا

>تنظر محكمة جنح المعادى، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا.

وكان ضباط مباحث إدارة تأمين المعادى قد تمكنوا من ضبط "أحمد.ع.س" 28 سنة، عاطل، والسابق إتهامه فى 6 قضايا آخرها 18619 لسنة 2014م بولاق الدكرور- جيزة "سرقة وسائل نقل"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4774 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، وبحوزته كاميرا تصوير، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 27 جنيها ماليزى، و10 جنيهات سويسرى، و5 دولارات أمريكى، واعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "لوران كريشوف كونوس" ملحق بسفارة سويسرا بالقاهرة، بأسلوب "التسلق".

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات، واتهم العاطل بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20105 لسنة 2015م جنح المعادى، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، أمر بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى حبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيق.