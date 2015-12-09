العراق: المحادثات مع تركيا حول نشر جنودها بالموصل تسير "بشكل جيد"

>قال سفير العراق لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن محادثات ثنائية بين بغداد وأنقرة لإنهاء نزاع بين البلدين الجارين بشان نشر جنود أتراك فى شمال العراق تسير بشكل إيجابى.

وأبلغ السفير العراقى محمد على الحكيم الصحفيين، بعد أن أثارت روسيا مسألة نشر الجنود الأتراك أثناء اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إننا نحله بشكل ثنائى بين بغداد وأنقرة.. لم نصعده حتى الآن إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة."

وقال الحكيم: "بالنسبة لنا فان الشىء المفيد هو أن النقاش الثنائى مستمر حالياً بين بغداد وأنقرة وهو يسير بشكل جيد للغاية"، مضيفاً أن موسكو لم تتشاور مع بغداد قبل إثارة المسألة فى مجلس الأمن.

وأكد السفير العراقى محمد على الحكيم، "أن العراق يريد أن ينسحب الجنود الأتراك".

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