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المجلس المصرى ينظم دورة لإعداد قادة المحليات فى كفر الشيخ

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المجلس المصرى ينظم دورة لإعداد قادة المحليات فى كفر الشيخ المجلس المصرى ينظم دورة لإعداد قادة المحليات فى كفر الشيخ
ينظم المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ ، الدورة المجانية فى إعداد قادة المحليات بقاعة سينما الجمهورية ابتداء من الإتنين 14 ديسمبر الجارى وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء ، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ وكوكبة من المحاضرين المتميزين.

وأكد محمد عطية رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤسسة القادة ، أن الدورة تشمل التدريب علي كافة اختصاصات أعضاء المجلس المحلى ، ومنها السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى والأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة والاقتراحات.

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