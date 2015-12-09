الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر تنظم مؤتمرا بالأقصر17 ديسمبر

تنظم الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين، بالاشتراك مع الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، المؤتمر الدولى الأول للغدد الصماء والسكر فى الفترة من 17 : 20 ديسمبر فى مدينة الأقصر، بمشاركة جمعية السكر للوجبة القبلى.

وقال الدكتور فهمى أمارة، أستاذ الغدد الصماء والسكر، بطب الإسكندرية، ورئيس الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش الجديد فى مجال علاج الغدة النخامية، والغدة الدرقية، والجار درقية، وكذلك هشاشة العظام والطرق الحديثة فى علاج السمنة جراحيا، وعلاج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن التغيرات الهرمونية، موضحا أن المؤتمر يناقش أيضا كل ما يتعلق بمرض السكر من حيث مسبباته، وطرق تشخيصه، وعلاجه وعلاج مضاعفاته، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جلسة كاملة عن ارتفاع نسبة دهنيات الدم وتصلب الشرايين والعقاقير الجديدة لعلاجها.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 1000 طبيب متخصص من مختلف الجامعات المصرية، ومن بعض الدول العربية، كما يشارك 44 متحدث من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والهند والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدد كبير من أطباء السكر المصريين.